Форвард збірної України Роман Яремчук не взяв участі у товариському матчі Олімпіакоса з Інтером (0:2), який відбувся 16 серпня в Італії.

Як повідомляє sport24.gr, 29-річний нападник отримав пошкодження, через що головний тренер Хосе Луїс Менділібар вирішив не ризикувати його здоров’ям.

Наставник грецького клубу прагне, щоб Яремчук був у строю до старту чемпіонату Греції. Перший тур для Олімпіакоса запланований на 23 серпня, коли команда зіграє проти Астераса.

Зазначимо, що Яремчук не виходив на поле вже у п’яти поспіль контрольних поєдинках. Востаннє він зіграв 2 серпня проти нідерландського Херенвена (1:1).

Нагадаємо, 5 та 9 вересня збірна України проведе матчі відбору на ЧС-2026 – проти Франції та Азербайджану.

