"Триває робота компетентних органів. Служба внутрішніх розслідувань УАФ та Комітет етики і чесної гри перебувають у активній та дуже тісній комунікації з правоохоронцями та іншими задіяними структурами.

Азербайджан – Україна: стартував продаж квитків на перший виїзний матч команди Реброва у відборі ЧС-2026

Поки процес не завершено, не можемо надавати конкретніших коментарів", – заявили в УАФ у відповідь на запит Tribuna.

Нагадаємо, сьогодні Віктор Вацко повідомив, що СБУ провела обшуки вдома у асистента Унаї Мельгоси по молодіжній збірній Кирила Мазура, а також що в ряді нечистоплотних моментів фігурує асистент Сергія Реброва Гліб Платов.

Ребров оголосив склад збірної України на перші матчі відбору до ЧС-2026 – два дебютанти