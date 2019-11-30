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Тріумфатор Кубка Лібертадорес бореться за Дієго Косту – екс-гравець Атлетіко прагне посприяти трансферу

13:05 81 Читать на русском
Тріумфатор Кубка Лібертадорес бореться за Дієго Косту – екс-гравець Атлетіко прагне посприяти трансферу
Філіпе Луїс та Дієго Коста / фото з відкритих джерел

Бразильський Фламенго має намір серйозно попрацювати на трансферному ринку найближчим часом.

"Червоно-чорні" працюють над запрошенням форварда мадридського Атлетіко Дієго Кости. Нападник може замінити Габріеля Барбозу, оренда якого з Інтера завершується в грудні, ​​повідомляє Goal.com.

Фламенго оформив "золотий дубль" – команда протягом 24 годин здобула два титули

За інформацією видання, фулбек тріумфаторів Копа Лібертадорес Філіпе Луїс, який поповнив ряди команди влітку цього року, може виступити посередником у цій угоді.

Луїс активно запрошує екс-партнера до клубу: "Коста ідеальний гравець для Фламенго, з огляду на його стиль гри. Фанати швидко приймуть його, і я сподіваюся бути тут, щоб втілити в життя цю мрію з ним. Це було б дуже круто".

Дієго Коста був успішно прооперований

До слова, Коста у поточному сезоні чемпіонату Іспанії прийняв участь в 11 поєдинках, у яких двічі відзначився у воротах суперників Атлетіко.

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Теги
Іспанія Трансфери Фламенго Фламенго Філіпе Луїс Філіпе Луїс Дієго Коста Дієго Коста Атлетіко Атлетіко
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