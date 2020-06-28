toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ШАХТАР - ЗОРЯ ДЕСНА - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА

"Тріумф з Ференцварошем не можна порівнювати з Динамо": Ребров – про здобуття чемпіонства Угорщини та плани на майбутнє

12:53 - Читать на русском
"Тріумф з Ференцварошем не можна порівнювати з Динамо": Ребров – про здобуття чемпіонства Угорщини та плани на майбутнє
Сергій Ребров / Apalyaszelerol.com

Український наставник Ференцвароша Сергій Ребров поділився емоціями після завоювання золотих медалей угорської першості.

"В Україні святкування чемпіонського титулу зазвичай припадає на 9 травня, коли там і так велика церемонія. Я двічі виграв чемпіонат з Динамо, однак це не можна порівнювати. Кожен титул – важливий для команди і вболівальників.

Зубков долучився до гола Ференцвароша, Фаворов став бронзовим призером, Габовда вилетів – чемпіонат Угорщини завершений

Ми всі працювали і заслужили його: і гравці, і команда, і фанати. Я дуже радий, що ми змогли порадувати уболівальників, адже саме вони надихали команду. Я також дуже радий, що подобаюся їм.

Щодо найближчого майбутнього... Підготовку розпочнемо 16 липня: двічі з’їздимо в Австрію на тренувальний збір, сподіваємося зіграти достатню кількість контрольних матчів під час підготовки, однак ніхто не знає, що станеться у майбутньому. Сподіваємося на краще", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Нагадаємо, в останньому матчі угорської першості Ференцварош мінімально здолав Мезекевешд і вдруге поспіль завоював золоті медалі чемпіонату.

Море алкоголю, пісні з фанатами і небо в салютах – як Реброва і його Ференцварош нагороджували чемпіонським кубком

blog_ava
Десна – Динамо: анонс матчу УПЛ
08:00
5672
Теги
Світ Ференцварош Ференцварош Сергій Сергій Ребров
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
40
хв
Десна
19:30
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук