"Тріумф з Ференцварошем не можна порівнювати з Динамо": Ребров – про здобуття чемпіонства Угорщини та плани на майбутнє

Український наставник Ференцвароша Сергій Ребров поділився емоціями після завоювання золотих медалей угорської першості.

"В Україні святкування чемпіонського титулу зазвичай припадає на 9 травня, коли там і так велика церемонія. Я двічі виграв чемпіонат з Динамо, однак це не можна порівнювати. Кожен титул – важливий для команди і вболівальників.

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Ми всі працювали і заслужили його: і гравці, і команда, і фанати. Я дуже радий, що ми змогли порадувати уболівальників, адже саме вони надихали команду. Я також дуже радий, що подобаюся їм.

Щодо найближчого майбутнього... Підготовку розпочнемо 16 липня: двічі з’їздимо в Австрію на тренувальний збір, сподіваємося зіграти достатню кількість контрольних матчів під час підготовки, однак ніхто не знає, що станеться у майбутньому. Сподіваємося на краще", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Нагадаємо, в останньому матчі угорської першості Ференцварош мінімально здолав Мезекевешд і вдруге поспіль завоював золоті медалі чемпіонату.

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