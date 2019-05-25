Тріумф Миная і розчарування Черкащини-Академії – останній тур Другої ліги

Заключні матчі Другої ліги подарували неймовірну гаму емоцій командам, які боролися за підвищення в класі.

Друга ліга, 27-й тур

Верес – Черкащина-Академія – 2:1

Голи: Євдокімов, 45+1, Гребенюк, 80 – Сторхус, 65

Калуш – Буковина – 1:3

Голи: Скакун, 47 – Квачов, 37, Галенко, 49, Васіле, 64

Вилучення: Кабанюк, 84 (Калуш)

Мир – Нікополь – 3:2

Голи: Доценко, 7, Богданов, 18, Доценко, 88 – Твердух, 18, Люсік, 45

Нива Т – Минай – 1:2

Голи: Хохлов, 90+4 – Пиняшко, 4, Нурієв, 63

Миколаїв 2 – Гірник – 1:3

Голи: Сахацький, 24, – Кателін, 35, Нерубенко, 67, Голуб, 73

Поділля – Нива В – 1:1

Голи: Каверін, 79 – Адаменко, 89

Реал Фарма – Кремінь – 1:4

Голи: Горбовський, 10 – Сафонов, 4, Черній 83, 89, 90

Таврія – Металург – 1:3

Голи: Соколан, 10, Кушнір, 87 (аг) – Воронченко, 54, Сарапій, 75

Чайка – Полісся – 1:3

Голи: Сухенко, 7 – Суханов, 4, 41, Савченко, 53

Енергія – Кристал – 0:0

Якщо в групі Б ім'я володаря путівки до Першої ліги було відоме заздалегідь, то в групі А заключний тур чемпіонату став справжньою драмою. Черкащина-Академія випереджала закарпатський Минай на два пункти і, їй цілком могло вистачити нічиєї, щоб втримати лідерство. Втім, команда не змогла здобути навіть очко у матчі проти Вереса.

Перша ліга: Дніпро-1 впевнено перемагає Миколаїв, Рух трощить Суми, а Колос і Волинь здобувають путівки у плей-офф

Цим відразу скористався головний суперник, який переміг тернопільську Ниву і вирвав право на підвищення в класі. Таким чином, у Першу лігу напряму вийшли Кремінь та Минай, а Черкащина-Академія і Металург стануть учасниками плей-офф.