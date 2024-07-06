"Футбол 24" аналізує матч чвертьфіналу чемпіонату Європи між Францією та Португалією (0:0, по пен 5:4). Дивіться нове відео на нашому YouTube-каналі.

Збірна Франції зуміла пробитися до чвертьфіналу Євро-2024, не забивши з гри жодного голу, через що під критику потрапив наставник "гальських півнів" Дідьє Дешам. "Ле Бльо" забивали лише із пенальті та після автоголів суперників.

Франція вибила Португалію і вийшла в півфінал Євро-2024 – Роналду і Ко не повторили серію пенальті, видатна гра Меньяна

У 1\4 фіналу французи не змогли пробити і Дієгу Кошту та при цьому самі дозволили створити біля своїх воріт більше загрози – відверто рятував Майк Меньян. Після сухого основного часу та овертаймів, вдалося виграти лотерею із 11-метрових, в якій з позначки схибив лише Жоау Фелікс, влучивши у стійку.