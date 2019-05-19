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Тріумф Баварії у Бундеслізі зробив сезон 2018/19 унікальним для топ-5 ліг Європи

19 травня 10:17 572 Читать на русском
Тріумф Баварії у Бундеслізі зробив сезон 2018/19 унікальним для топ-5 ліг Європи
Мануель Нойєр із Срібною салатницею / твіттер Баварії

Мюнхенська Баварія у заключному турі німецької Бундесліги здолала франкфуртський Айнтрахт (5:1) і вкотре стала чемпіоном країни.

4’ Кінгслі Коман
53’ Давід Алаба
58’ Ренату Санчеш
72’ Франк Рібері
78’ Ар'єн Роббен
 
Себастьян Аллє 50’
4’ Кінгслі Коман
50’ Себастьян Аллє
53’ Давід Алаба
58’ Ренату Санчеш
72’ Франк Рібері
78’ Ар'єн Роббен

Мюнхенці останніми в топ-5 лігах Європи оформили чемпіонський титул. Це трапилося в 34-му турі Бундесліги й дозволило статися унікальному випадку.

Баварія – Айнтрахт – 5:1 – відео голів та огляд матчу

В усіх п'яти провідних континентальних першостях чемпіонами стали ті ж команди, що виграли титул у попередньому сезоні – 2017/18. Так, в іспанській Ла Лізі вдруге поспіль тріумфувала Барселона, Манчестер Сіті знову оформив чемпіонство в англійській Прем'єр-лізі, туринський Ювентус взагалі виграв італійську Серію А увосьме поспіль, а у французькій Лізі 1 тріумфував Парі Сен-Жермен (вдруге поспіль).

Відзначимо, що в чемпіонатах Англії та Німеччини змагання вже завершилися. Натомість в іспанській, італійській і французькій першостях ще мають зіграти поєдинки двох турів.

Джерело: Футбол 24
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Барселона Барселона Ювентус Ювентус Манчестер Сіті Манчестер Сіті Німеччина ПСЖ ПСЖ Ліга 1 Баварія Баварія АПЛ Бундесліга Серія А Ла Ліга Баварія - Айнтрахт Франкфурт
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