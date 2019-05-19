Тріумф Баварії у Бундеслізі зробив сезон 2018/19 унікальним для топ-5 ліг Європи

Мюнхенська Баварія у заключному турі німецької Бундесліги здолала франкфуртський Айнтрахт (5:1) і вкотре стала чемпіоном країни.

Мюнхенці останніми в топ-5 лігах Європи оформили чемпіонський титул. Це трапилося в 34-му турі Бундесліги й дозволило статися унікальному випадку.

Баварія – Айнтрахт – 5:1 – відео голів та огляд матчу

В усіх п'яти провідних континентальних першостях чемпіонами стали ті ж команди, що виграли титул у попередньому сезоні – 2017/18. Так, в іспанській Ла Лізі вдруге поспіль тріумфувала Барселона, Манчестер Сіті знову оформив чемпіонство в англійській Прем'єр-лізі, туринський Ювентус взагалі виграв італійську Серію А увосьме поспіль, а у французькій Лізі 1 тріумфував Парі Сен-Жермен (вдруге поспіль).

Відзначимо, що в чемпіонатах Англії та Німеччини змагання вже завершилися. Натомість в іспанській, італійській і французькій першостях ще мають зіграти поєдинки двох турів.