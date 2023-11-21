"Як я впорався з тиском італійців у першому таймі? Завдяки своїй чудовій команді. Нажаль, цього було недостатньо. Сьогодні для путівки на Євро нам не вистачило одного влучного удару. Мільйон відсотків.

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Нажаль ми не змогли забити, але я дуже радий за свою команду, хлопці виклались на максимум. Трішки не вистачило. У нас буде другий шанс, і тепер ми знову побачимось у березні. Але це жодним чином не заспокоює, всі грали тільки на перемогу. Коли є шанс вийти на Євро напряму, треба ним користатись – тут і зараз. Дуже хотілось перемогти саме сьогодні...", – сказав Трубін в інтерв'ю Megogo.

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