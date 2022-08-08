"Хороший старт. Не знаю, що ще сказати. Сезон тільки почався, а я вже забиваю, і це добре. Треба продовжувати в тому ж дусі. Ми прогресуємо щодня і ставатимемо сильнішими.

Можна й було краще, насправді. Я міг оформити хет-трик. Трішки хр*ново, що не оформив, але то таке", – сказав Холанд у післяматчевому коментарі для Sky Sports. Відео миттєво стало вірусним.

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Репортер зробив зауваження Ерлінгу, щоб той підбирав слова. Норвежець засміявся і ще раз вилаявся: "Ой, бл*ха, вибачте. В цій країні я не сильний оратор".

Холанд у дебютному матчі АПЛ відзначився двома голами у ворота Вест Хема та забезпечив Манчестер Сіті перемогу. Чемпіони Англії купили його в Борусії Д за 60 млн євро.

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