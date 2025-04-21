"Я не згоден, що старт був гарний. Десь 10-15 хвилин Шахтар нас притиснув до власних воріт, але добре, що ми витерпіли ці 15 хвилин і далі вже більше контролювали гру, мали моменти і провели дуже непоганий перший тайм, а згодом і другий.

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Знаєте, нам, можливо, навіть допомогла ця ситуація (перегляд VAR після незарахованого голу Бондаренка). Довго дивились, тому що вони теж потужно почали другий тайм, десь притиснули, і, думаю, ця пауза нам допомогла. І, звичайно, те, що скасувало цей гол, надало нам наснаги. У нас не так багато перемог у чемпіонаті, кожна перемога додає настрою і впевненості у своїх силах. І трішки допомогли Олександрії сьогодні.

Не скажу, що дуже поганий матч від Шахтаря, в турнірній таблиці – так, поразка, але вони робили дуже багато атак, а ми непогано оборонялись і реалізували свої моменти, тому що якби зарахували другий м'яч – все могло б скластись інакше. Не вважаю, що була провальна гра від них", – сказав Третьяков для ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, після перемоги Колоса над Шахтарем (4:2) відставання "гірників" від Динамо збільшилося до 10-ти очок, а від Олександрії – до 4-х. Наразі Колос посідає десяту сходинку у турнірній таблиці УПЛ.

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