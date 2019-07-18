Тріпп'єр взяв приклад з Азара та обрав ігровий номер в Атлетіко

Новоспечений захисник Атлетіко Кіран Тріпп'єр визначився з ігровим номером.

Кіран Тріпп'єр захищатиме кольори Атлетіко під 23-м номером, повідомляє офіційний сайт клубу.

Тріпп'єр став гравцем Атлетіко

Нагадаємо, 28-річний захисник збірної Англії підписав трирічний контракт з Атлетіко. За інформацією ЗМІ, Тоттенхем отримав за свого гравця близько 25 млн євро.

Варто відзначити, що ще один представник АПЛ, який нещодавно перебрався в Мадрид – Еден Азар, також хоче грати в Реалі під 23-м номером.

Азар через своє хобі може грати в Реалі під незвичним номером

У сезоні 2018/19 Кіран Тріпп'єр провів 27 матчів в АПЛ, у яких забив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі. Кольори "шпор" він захищав із 2015 року.