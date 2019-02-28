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Тріпп'єр відзначився курйозним автоголом у дербі з Челсі

00:20 162 Читать на русском
Тріпп'єр відзначився курйозним автоголом у дербі з Челсі
Кіран Тріпп'єр / УЄФА

Захисник Тоттенхема Кіран Тріпп'єр не порозумівся з голкіпером і став автором епічного автоголу, який позбавив "шпор" шансів бодай на нічию в дербі з Челсі.

У матчі 28 туру АПЛ Челсі – Тоттенхем (2:0) стався курйозний епізод, який і вирішив долю протистояння.

Челсі впевнено переміг Тоттенхем і виходить із кризи за тиждень до матчу з Динамо

Захисник "шпор" Кіран Тріпп'єр хотів перервати атаку суперників і скинути м'яч на свого голкіпера Уго Льоріса, але замість цього технічно прокинув його повз воротаря і відправив у сітку.

Челсі завдяки цій перемозі набрав 53 очки і продовжує вести боротьбу за топ-4. Окрім цього підопічні Мауріціо Саррі мають матч у запасі проти Брайтона.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія28 турСтемфорд Брідж (Лондон)

Челсі - Тоттенхем: Середа 27 лютого 2019

Челсі
Матч завершено
2 : 0
Тоттенхем
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Англія Тоттенхем Тоттенхем Челсі - Тоттенхем футбольні курйози Відеоновини Кіран Тріпп'єр Кіран Тріпп'єр Челсі Челсі
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