Тріпп'єр відзначився курйозним автоголом у дербі з Челсі

Захисник Тоттенхема Кіран Тріпп'єр не порозумівся з голкіпером і став автором епічного автоголу, який позбавив "шпор" шансів бодай на нічию в дербі з Челсі.

У матчі 28 туру АПЛ Челсі – Тоттенхем (2:0) стався курйозний епізод, який і вирішив долю протистояння.

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Захисник "шпор" Кіран Тріпп'єр хотів перервати атаку суперників і скинути м'яч на свого голкіпера Уго Льоріса, але замість цього технічно прокинув його повз воротаря і відправив у сітку.

Челсі завдяки цій перемозі набрав 53 очки і продовжує вести боротьбу за топ-4. Окрім цього підопічні Мауріціо Саррі мають матч у запасі проти Брайтона.