toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
СЕНЕГАЛ - АЛЖИР РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Тріпп'єр пояснив, чому проміняв Тоттенхем на Атлетіко

09:40 508 Читать на русском
Тріпп'єр пояснив, чому проміняв Тоттенхем на Атлетіко
Кіран Тріпп'єр / Фото ФК Атлетіко

Новоспечений захисник Атлетіко Кіран Тріпп'єр поділився враженнями від переходу в мадридський клуб.

"АПЛ – один з найкращих турнірів у світі, але я не думав двічі, коли надійшла пропозиція від Атлетіко. Небагато британських гравців переїжджають за кордон, але я завжди цього хотів. У дитинстві хотів грати в чемпіонаті Іспанії.

Тріпп'єр взяв приклад з Азара та обрав ігровий номер в Атлетіко

Я стежу за Атлетіко вже кілька років. Вважаю Дієго Сімеоне одним з кращих тренерів в світі. В Атлетіко чудовий тренер і хороші гравці. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти клубу завоювати трофеї в найближчі кілька років", – цитує Тріпп'єра Marca.

У сезоні 2018/19 Кіран Тріпп'єр провів 27 матчів в АПЛ, у яких забив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі. Кольори "шпор" він захищав із 2015 року.

Він зацікавив Дієго Сімеоне: українець став капітаном аргентинської команди і мріє про збірну України

blog_ava
Динамо співпрацюватиме зі Слованом: між командами відбудеться трансфер вже наступного тижня, – ЗМІ
00:20
3423
Теги
Іспанія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Англії Тоттенхем Тоттенхем Атлетіко Атлетіко Кіран Тріпп'єр Кіран Тріпп'єр
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
18
хв
Сенегал
22:00
Алжир
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук