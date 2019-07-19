Тріпп'єр пояснив, чому проміняв Тоттенхем на Атлетіко

Новоспечений захисник Атлетіко Кіран Тріпп'єр поділився враженнями від переходу в мадридський клуб.

"АПЛ – один з найкращих турнірів у світі, але я не думав двічі, коли надійшла пропозиція від Атлетіко. Небагато британських гравців переїжджають за кордон, але я завжди цього хотів. У дитинстві хотів грати в чемпіонаті Іспанії.

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Я стежу за Атлетіко вже кілька років. Вважаю Дієго Сімеоне одним з кращих тренерів в світі. В Атлетіко чудовий тренер і хороші гравці. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти клубу завоювати трофеї в найближчі кілька років", – цитує Тріпп'єра Marca.

У сезоні 2018/19 Кіран Тріпп'єр провів 27 матчів в АПЛ, у яких забив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі. Кольори "шпор" він захищав із 2015 року.

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