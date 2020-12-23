Захисник Атлетіко Кіран Тріпп'єр поплатився за свою любов до азартних ігор.

Гравець збірної Англії отримав дискваліфікацію на 10 тижнів та штраф у розмірі 70 тисяч фунтів, повідомляє ВВС.

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Футбольна Асоціація висунула Тріпп'єру звинувачення у семи порушеннях правил про ставки. Три пункти вдалося оскаржити, але чотири були доведені. Захисник ставив на власний перехід з Тоттенхема в Атлетіко, який відбувся минулого літа.

Дискваліфікація Тріпп'єра набуває чинності негайно. Орієнтовно він пропустить 12 матчів Атлетіко, серед яких і перший поєдинок з Челсі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (23 лютого).

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