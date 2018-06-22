toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Тріпп'єр: Кейн вичавив максимум з небагатьох моментів Англії

19 червня 09:35 192 Читать на русском
Тріпп'єр: Кейн вичавив максимум з небагатьох моментів Англії
Кіран Тріпп'єр / Фото з соцмереж

Захисник збірної Англії Кіран Тріпп'єр прокоментував перемогу своєї команди над Тунісом (2:1), та не забув виділити нападника Харрі Кейна.

"Ми бачимо, як Харрі працює кожен день, він природжений бомбардир. Але він також багато працює і на команду, нехай це і не всі помічають. Я дуже пишаюся ним.

Сьогодні у нас було не так багато шансів, але він вичавив максимум. Він завжди приходить на допомогу у важкі хвилини. У нас є й інші відмінні форварди, так що атакуючий потенціал у нас серйозний. Харрі може забити з будь-якої позиції, він неймовірний, і він довів це в цьому сезоні.

ЧС-2018 Туніс – Англія: непереконлива перемога імені Харрі Кейна

Звичайно, стандартні положення можуть зіграти вирішальну роль на цьому чемпіонаті. Ми постійно над ними працюємо", – цитує Кірана видання Р-спорт.

Нагадаємо, наступний матч збірна Англії проведе 24 червня проти Панами.

ЧС-2018 1 тур

Туніс - Англія: Понеділок 18 червня 2018

Туніс
Матч завершено
1 : 2
Англія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Англія Англія Чемпіонат світу-2018 Туніс - Англія Харрі Кейн Харрі Кейн Кіран Тріпп'єр Кіран Тріпп'єр
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар попрощався зі Срною
    Україна — 16:041189 Шахтар попрощався зі Срною
1
год
:
38
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук