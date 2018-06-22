Тріпп'єр: Кейн вичавив максимум з небагатьох моментів Англії

Захисник збірної Англії Кіран Тріпп'єр прокоментував перемогу своєї команди над Тунісом (2:1), та не забув виділити нападника Харрі Кейна.

"Ми бачимо, як Харрі працює кожен день, він природжений бомбардир. Але він також багато працює і на команду, нехай це і не всі помічають. Я дуже пишаюся ним.

Сьогодні у нас було не так багато шансів, але він вичавив максимум. Він завжди приходить на допомогу у важкі хвилини. У нас є й інші відмінні форварди, так що атакуючий потенціал у нас серйозний. Харрі може забити з будь-якої позиції, він неймовірний, і він довів це в цьому сезоні.

ЧС-2018 Туніс – Англія: непереконлива перемога імені Харрі Кейна

Звичайно, стандартні положення можуть зіграти вирішальну роль на цьому чемпіонаті. Ми постійно над ними працюємо", – цитує Кірана видання Р-спорт.

Нагадаємо, наступний матч збірна Англії проведе 24 червня проти Панами.