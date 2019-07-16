Тріпп'єр близький до переходу в Атлетіко

Оборонець лондонського Тоттенхема Кіран Тріпп'єр незабаром може поповнити склад мадридського Атлетіко.

Перемовини щодо переходу англійця перебувають на просунутій стадії, повідомляє Sky Sports.

Атлетіко підписав Ермосо, – Marca

Наразі все йде до того, що Тоттенхем домовиться з Атлетіко про трансфер Тріпп'єра до кінця тижня. Натомість іспанські джерела висловлюють сумніви щодо купівлі правого оборонця "шпор". Причина ховається у небажанні керманича "матрацників" Дієго Сімеоне підписувати гравців, які не розмовляють іспанською.

У минулому сезоні Кіран Тріпп'єр провів 27 матчів в АПЛ, у яких забив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі. Також ним активно цікавляться мюнхенська Баварія і туринський Ювентус.

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