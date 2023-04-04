Один із тріо Мбаппе-Мессі-Неймар повинен буде покинути Париж вже влітку. Як інформує RMC Sport, цим гравцем стане Ліонель Мессі. Повідомляється, що має статися щось неординарне, щоб аргентинець продовжив захищати кольори парижан наступного сезону.

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Згідно з джерелом, перед від'їздом на ЧС-2022 Мессі узгодив із ПСЖ свою зарплату на майбутній сезон – Лео не повинен був втратити в грошах. Однак після повернення з Катару аргентинець виявив, що ПСЖ не поспішає пропонувати йому документ на підпис. Ба більше, стосунки між гравцем і клубом зіпсувалися через погану форму Мессі, а також результати команди. Не поліпшив ситуацію і той факт, що Лео був освистаний у матчі 29 туру Ліги 1 з Ліоном (0:1).

В поточному сезоні Мессі забив за ПСЖ 18 голів у 33 матчах у всіх турнірах.

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