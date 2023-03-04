Форвард Ліверпуля Роберто Фірміно може продовжити кар'єру на Апеннінському півострові.

Інформація про те, що Фірміно готується до відходу з Ліверпуля в статусі вільного агента, зацікавила Мілан, Інтер та Ювентус, повідомляє Football Italia.

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Особливо зацікавлений у підписанні бразильця чинний чемпіон Італії. Мілан шукає підмогу для Олів'є Жиру за невелику ціну, оскільки Дівок Оріджі майже не грав через пошкодження.

Нагадаємо, Фірміно перебрався у Ліверпуль із Хоффенхайма у 2015-му за 41 мільйон євро. Відтоді награв 352 поєдинки (107 голів та 78 результативних передач) і виграв 7 трофеїв.

Ліверпуль переміг Вулверхемптон, наблизившись до зони ЛЧ на відстань шести очок