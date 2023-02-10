Манчестер Юнайтед, Арсенал та Ліверпуль вивчають можливість підписати Фаті вже влітку цього року, повідомляє Фабріціо Романо.

Баварія та ще 6 грандів бажають підписати Фаті – Хаві дав чіткий сигнал

Барселона наполягає на тому, аби зберегти Ансу в складі, а друга половина сезону має стати вирішальною. Зазначається, що Баварія, якій приписують інтерес до вінгера Барси, не працює над трансфером гравця.

Зауважимо, що Фаті зіграв у 31 поєдинку за Барселону в поточному сезоні, в яких відзначився 6 голами та 3 результативними передачами. Сума відступних у його контракті з "блаугранас" становить 1 мільярд євро.

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