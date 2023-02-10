Тріо грандів АПЛ націлились на зірку Барселони, яку оцінили в мільярд
Вінгер Барселони Ансу Фаті має кілька варіантів продовження кар'єри.
Манчестер Юнайтед, Арсенал та Ліверпуль вивчають можливість підписати Фаті вже влітку цього року, повідомляє Фабріціо Романо.
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Барселона наполягає на тому, аби зберегти Ансу в складі, а друга половина сезону має стати вирішальною. Зазначається, що Баварія, якій приписують інтерес до вінгера Барси, не працює над трансфером гравця.
Зауважимо, що Фаті зіграв у 31 поєдинку за Барселону в поточному сезоні, в яких відзначився 6 голами та 3 результативними передачами. Сума відступних у його контракті з "блаугранас" становить 1 мільярд євро.
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