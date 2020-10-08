Трінкау не зміг обрати кращого між Мессі та Роналду – молодій зірці пощастило грати з обома
Форварду збірної Португалії та Барселони Франсішку Трінкау довелося відповідати на незручне запитання.
Молодий вінгер знайшов компроміс між партнером по збірній (Роналду) та одноклубником (Мессі).
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"Я неймовірно пишаюся тим, що маю можливість грати з обома цими легендами. Кращого обрати просто неможливо. А я просто виконую свою роботу. Я готовий грати, як і будь-який партнер, а рішення завжди залишиться за тренером", – наводить слова Трінкау Goal.
Нагадаємо, Барселона заплатила Бразі чималий 31 млн євро за 20-річного вінгера.
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