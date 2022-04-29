З початком повномасштабного вторгнення Росію було безстроково відсторонено від міжнародних змагань під егідою ФІФА й УЄФА. Попри це, вже у наступному сезоні єврокубків команди окупантів теоретично можуть допустити до участі в змаганнях.

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Андрій Павелко у коментарі Суспільне Спорт запевнив, що незабаром це питання розглядатиметься: "Я вам скажу так: кожен день розмовляю з Чеферіном, з колегами з УЄФА, саме це тримаю на контролі. Упевнений, що трохи пізніше ви почуєте відповідь на це питання – десь кілька тижнів і це питання буде обговорюватися офіційно".

Нещодавно міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що росіян та білорусів відсторонили від 90-95% усіх можливих змагань через повномасштабну війну в Україні.

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