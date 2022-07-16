Ірина Шейк не змогла прикинутися дурненькою і обманути свою аудиторію.

Днями екс-дівчина Кріштіану Роналду опублікувала фотографію салату олів'є з підписом "Russianzz". Багатьом підписникам не сподобався акцент на латинській букві, яка стала символом російського вторгнення в Україну. Ірина зібралася з думками і знайшла неймовірне виправдання публікації.

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"Часом салат це просто салат. Я гарантую: жодних закодованих повідомлень чи політичних коментарів там не було. Бажаю кожному любові", – написала 36-річна Шайхлісламова в Instagram.

Втім, підписники знову не повірили у щирість російської моделі. Коментарі наповнені гнівом або сарказмом: "Салат просто салат? Тримаєш за дурнів мільйони людей?", "Ірино, Рассєя кличе. Годі користуватися благами заходу, родіна кличе", "Як можна писати Z і підтримувати росіян після всіх смертей, що вони вчинили?".

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