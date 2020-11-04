Перед матчем Ліги чемпіонів Барселона – Динамо місцеві ЗМІ спробували передбачити стартовий склад киян, але щось пішло не так. Провідне видання AS у своїй схемі підписало Віктора Циганкова як "Trygankov".

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Варто відзначити, що це не перший конфуз місцевих представників ЗМІ. Перед матчем Ліги націй Україна – Іспанія видання Marca теж не змогло правильно написати прізвище вінгера Динамо, за що потім "Фурія Роха" поплатилась голом від Віктора.

Нагадаємо, двобій третього групового етапу Ліги чемпіонів Барселона – Динамо відбудеться 4 листопада, початок о 22:00.

Барселона – Динамо: анонс матчу Ліги чемпіонів