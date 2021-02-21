"Тричі я літав у Москву, зустрічався з паном Курченком. Три рази він обіцяв, що гроші будуть у вівторок або четвер. Але так і не дійшли гроші.

"У що це ти там грав?": Севідов розповів про "наїзди" Димінського після перемоги Карпат над Шахтарем

Сидимо ми у нього в офісі в "Москва-Сіті", і він каже: "Скільки треба грошей, щоб бути у шістці?". Директор каже, що стільки-то. Я вже не пам'ятаю суми. "А щоб у десятці?". Директор: "Ну, менше, звичайно, але треба підтримувати. Без грошей ніякої десятки не буде". Курченко: "Може, сьогодні, максимум, завтра будуть гроші". Добре.

Він весь час обіцяє. Пообіцяв, але не зробив. Чи не зрослося, мабуть. Але сказати, що він якось через плече, через губу зі мною говорив... Ні! Приємний молодий чоловік. Весь час обіцяє, ні в чому тобі не відмовляє. Але нічого не виконує ", – розповів Севідов в інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, Севідов очолював Металіст з 2015 по 2016 роки.

Ковачі відроджують Монако – козир у рукаві та цифри, яким позаздрить вся Європа