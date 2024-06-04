Колишній захисник Шахтаря та збірної України Василь Кобін був зовсім не вражений виступом команди Реброва у спарингу проти Німеччини (0:0).

– Які ваші враження від матчу проти Німеччини? Багато вболівальників критикували Реброва за несміливий футбол. Яка ваша думка щодо цього?

– Я теж належу до категорії цих вболівальників, тому що при призначенні Реброва ми чули багато заяв, що будемо грати у сміливий футбол, футбол майбутнього і так далі. Я нічого не побачив взагалі і за відбіркові матчі Євро, і за ту роботу, яка зараз проводиться. Не бачу, щоб команда спрогресувала. За тим рівнем гравців, які в нас зараз є в команді – а в нас дуже потужна лінія атаки, і це хлопці показують грою в клубі – збірна грає, як на мене, занадто примітивно, у боязкий футбол. Вони не грають сміливо, а футбол любить сміливих – і завжди сміливі перемагають.

Німеччина – Україна – відеоогляд матчу

Поки цього не видно, хоча вже досить часу пройшло. Зіграти так, як зіграли вчора – окей, був якийсь план на гру, але якщо, за заявами, ми хочемо бути нарівні з топ-збірними, то потрібно грати у сміливий футбол.

– Що тоді Реброву треба зробити, щоб його футбол був "сміливішим"?

– Потрібно грати вище від своїх воріт, добре попрацювати над високою лінією оборони, високим пресингом, контрпресингом. Ті команди, які грають в такому ключі, зазвичай перемагають, беруть трофеї. Цей футбол – яскравий, і вболівальник цінує такий футбол.

Зіграти максимально від оборони, тричі перейти середину поля, щоб Мудрик вибіг в контратаку – для нашої збірної це занадто просто, і тактичних якихось моментів я не бачу.

Ребров прокоментував нічию з Німеччиною – помилки, роль Зінченка і вибір №1 на Євро

На цю мить, порівняно з командою Олександра Петракова, я не бачу якихось змін. Ми бачимо, що наші гравці Циганков, Довбик борються в чемпіонаті Іспанії, граючи в атакувальний футбол, забивають, віддають гольові передачі і показують достойний рівень гри. Той же Мудрик грає в атакувальному стилі, Судаков у Шахтарі, Шапаренко в Динамо, Забарний в Борнмуті, Миколенко, ті ж Трубін з Бенфіки та Лунін з Реала – цими гравцями потрібно грати у сміливий, агресивний футбол і нікого не боятися.

Так, як ми вчора відіграли матч проти збірної Німеччини – мені здалося, що ми когось боїмося. Не хлопці, а тренерський штаб боїться. Не впевнені у своїх силах", – заявив Кобін в коментарі Tribuna.

"Ребров хотів виграти": критика Мудрика, криве дзеркало Німеччини і нетипова гра – як Україні будувати автобус під Євро