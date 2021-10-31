Ансу Фаті, Серхі Роберто та Френкі де Йонг частково займались разом з усією командою Барселони перед вилітом до Києва, повідомляє журналістка Хелена Кондіс у своєму твіттері.

Динамо – Барселона: каталонці втратили 8 зірок на матч Ліги чемпіонів – потенційна основа буде експериментом

Раніше повідомлялось, що Серхі Роберто через рецидив минулорічної травми залишився без футболу на три тижні та повинен був пропустити гру з Динамо та поєдинки проти Сельти та Еспаньйола у Ла Лізі. Пошкодження де Йонга та Фаті були досить незначними, але обидва гравці ризикували пропустити зустріч у Києві.

До слова, матч Ліги чемпіонів Динамо – Барселона відбудеться вже 2 листопада, початок зустрічі о 22:00. Каталонці наразі треті у групі E з 3 очками в активі, а "біло-сині" – останні (1 пункт).

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