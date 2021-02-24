"Цього тижня ми сказали хлопцям, що потрібно зіграти у свій футбол. Ми занадто відчули цей момент, були надто напружені, граючи проти чемпіонів світу. По суті, три з чотирьох голів ми забили собі самі замість них.

Лаціо – Баварія – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Якби за рахунку 0:1 призначили пенальті на нашу користь, це могло б змінити гру. Але в цей вечір все пішло проти нас. Ми можемо витягти уроки з цього, щоб вирости і стати сильнішими в майбутньому.

Розчарування в роздягальні – це природно, але дійти до такої стадії – вже досягнення для нас. На цьому рівні потрібно робити все на 100 відсотків правильно і сподіватися, що суперник буде не на висоті. Ми знали, з якою командою граємо. Ми почали добре до помилки і першого гола.

Ми говоримо про переможця клубного чемпіонату світу і при цьому забиваємо за них три голи з чотирьох. Не можна робити такі помилки на такому рівні. Ніхто не говорить, що Баварія не заслуговувала перемоги, нам і так було б складно, проте наші помилки ще більше все ускладнили", – цитує Індзагі Sky Sport Italia.

Зазначимо, що Баварія на виїзді розбила Лаціо (4:1). Матч-відповідь запланований на 17 березня, початок о 22:00.

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