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Три європейських гранди готові викупити Родріго у Атлетіко

15 травня 11:38 412 Читать на русском
Три європейських гранди готові викупити Родріго у Атлетіко
Родріго Ернандес / Reuters

Хавбек Атлетіко Родріго Ернандес привернув увагу Барселони, Манчестер Сіті і Баварії.

Європейські топ-клуби претендують на півзахисника Атлетіко Родрі, повідомляє AS.

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Барселона, Манчестер Сіті і Баварія готові заплатити за 22-річного хавбека відступні (70 млн євро), прописані в його контракті. Втім, Атлетіко може погодитися на продаж ключового гравця лише після того, як знайде йому гідну заміну.

Найближчим часом представники клубу планують зустрітися з агентами півзахисника Реала Маркоса Льоренте.

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Теги
Іспанія Трансфери Атлетіко Атлетіко Родріго Ернандес Родріго Ернандес
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