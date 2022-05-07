"Синьо-жовті" провели чергове тренування на зборах у Словенії, на яке завітав зірковий гість.

Президент УЄФА Александер Чеферін, який допоміг виїзду збірної України до Словенії на збори, та посприяв, аби Союз європейських футбольних асоціацій оплатив перебування команди, тепер відвідав заняття наших футболістів, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Збірна України завершує переговори ще з двома спаринг-партнерами – серед них клуб Серії А

Функціонер пересвідчився, що в тренувальному таборі українців усе гаразд та поспілкувався з наставником команди Олександром Петраковим. "Завдяки вам ми почуваємося як удома, за що просто безмежно вдячні усій Словенії", – сказав наставник збірної України Чеферіну.

Загалом же у тренуванні взяли участь 20 гравців. Мудрик тренувався індивідуально, а Циганков та Гуцуляк продовжують заліковувати ушкодження.

Росія напала на Україну: нові суперники збірної України, продаж Челсі, жахіття в будинку власника клубу УПЛ (LIVE)