Три вилучення за 7 хвилин у відеоогляді матчу Гранада – Валенсія – 2:1
Гранада приймала Валенсію в рамках 16-го туру Ла Ліги. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
Суперники по бойовому розпочали поєдинок і вже до перерви встигли обмінятись голами.
Гранада здобула вольову перемогу над Валенсією у матчі з трьома вилученнями
У другому таймі гостроти матчу вирішив додати арбітр, спочатку вилучивши двох гравців Валенсії за три хвилини, а незабаром і червону картку побачив захисник Гранади Дуарте. Чисельна перевага зіграла свою роль і перед фінальним свистком Моліна вирвав перемогу для господарів.
Перемога закріпила Гранаду на 7-й сходинці, Валенсія залишилась 16-ю.
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