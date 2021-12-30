Суперники по бойовому розпочали поєдинок і вже до перерви встигли обмінятись голами.

Гранада здобула вольову перемогу над Валенсією у матчі з трьома вилученнями

У другому таймі гостроти матчу вирішив додати арбітр, спочатку вилучивши двох гравців Валенсії за три хвилини, а незабаром і червону картку побачив захисник Гранади Дуарте. Чисельна перевага зіграла свою роль і перед фінальним свистком Моліна вирвав перемогу для господарів.

Перемога закріпила Гранаду на 7-й сходинці, Валенсія залишилась 16-ю.

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