Новий сезон підопічні Хаві Ернандеса починали складним виїздом до Хетафе. Суперник лиш підтвердив свій статус незручного, відстоявши нічию проти чинних чемпіонів.

Барселона розписала нічию з Хетафе у скандальній битві з трьома вилученнями – каталонці відпустили Реал у відрив

Хоча голів глядачі так і не дочекалася, зате емоції били через край. Наприкінці першого тайму Рафінья отримав спочатку жовту, а слідом і пряму червону. На старті другого тайму арбітр вирівняв склади, відправивши відпочивати Хайме Мату. Ще одне вилучення заробив наставник Барселони, який намагався оскаржувати рішення арбітрів.