Три вилучення у відеоогляді матчу Хетафе – Барселона
09:45 - Читать на русском
Хетафе розписав "суху" нічию з Барселоною в рамках 1-го туру Ла Ліги. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".
Рафінья 42’
42’ Рафінья
Новий сезон підопічні Хаві Ернандеса починали складним виїздом до Хетафе. Суперник лиш підтвердив свій статус незручного, відстоявши нічию проти чинних чемпіонів.
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Хоча голів глядачі так і не дочекалася, зате емоції били через край. Наприкінці першого тайму Рафінья отримав спочатку жовту, а слідом і пряму червону. На старті другого тайму арбітр вирівняв склади, відправивши відпочивати Хайме Мату. Ще одне вилучення заробив наставник Барселони, який намагався оскаржувати рішення арбітрів.
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