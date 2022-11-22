Атлетіко, а також два топ-клуби з АПЛ зацікавлені у співпраці з Луїсом Енріке.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке зацікавив два топ-клуби з англійської Прем'єр-ліги, інформує AS.

Де Хеа привітали із завершенням кар'єри у збірній Іспанії, про яке він не оголошував – Луїса Енріке підозрюють у брехні

Джерело розкриває назву лише одного з клубів – Манчестер Юнайтед. Повідомляється, що перш ніж призначити Еріка тен Хага головним тренером команди, керівництво "червоних дияволів" зв'язувалося з Луїсом Енріке, але отримало відмову. Не виключено, що в подальшому МЮ знову спробує домовитися з іспанцем.

Згідно з джерелом, третій топ-клуб, зацікавлений у підписанні контракту з чинним тренером збірної Іспанії – це Атлетіко.

Роналду обрав 5 фаворитів ЧС-2022 – Португалії місця не знайшлося