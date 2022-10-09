Три суддівські скандали у відеоогляді матчу Вест Хем – Фулхем – 3:1
19:25 - Читать на русском
Вест Хем здолав Фулхем у лондонському дербі 10 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
29’ Джаррод Боуен
90+1’ Майкл Антоніо
29’ Джаррод Боуен
90+1’ Майкл Антоніо
"Котеджери" відкрили рахунок зусиллями Андреаса Перейри, однак це був їхній останній успіх в зустрічі. Суперник відвантажив три голи у відповідь, і до кожного є суддівські питання.
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Спочатку Кріс Кавана призначив пенальті у ворота Фулхема, хоча Крейг Доусон сам з радістю налетів на того-таки Перейру. По перерві забивали Скамакка та Антоніо. Обидва трішки підіграли собі рукою, але і це залишилось непомітним для суддівської бригади – 1:3.
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