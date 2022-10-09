"Котеджери" відкрили рахунок зусиллями Андреаса Перейри, однак це був їхній останній успіх в зустрічі. Суперник відвантажив три голи у відповідь, і до кожного є суддівські питання.

Вест Хем переміг Фулхем завдяки рекордним голам новачків, Крістал Пелас переграв Лідс і перервав безвиграшну серію

Спочатку Кріс Кавана призначив пенальті у ворота Фулхема, хоча Крейг Доусон сам з радістю налетів на того-таки Перейру. По перерві забивали Скамакка та Антоніо. Обидва трішки підіграли собі рукою, але і це залишилось непомітним для суддівської бригади – 1:3.