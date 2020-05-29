Три стадіони та два аеропорти – Кабмін визначився з об'єктами Євро-2012, які дофінансує і введе в експлуатацію

Кабінет міністрів України планує поставити крапку у справі будівництва інфраструктури для домашнього чемпіонату Європи 2012 року.

Частину об'єктів, які готувалися до Євро-2012, але не були завершені, дофінансують і введуть в експлуатацію, повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Борги за Арену Львів, НСК Олімпійський та інші об'єкти Євро-2012 можуть погасити – сума майже досягла мільярда гривень

Укрінфрапроект (центральний орган виконавчої влади при Міністерстві інфраструктури України) запропонував проект постанови Кабінету міністрів України, яким визначається порядок дофінансування об’єктів Євро-2012. Таким чином, було обрано 5 об’єктів, які можуть бути дофінансовані та повністю введені в експлуатацію: харківський та львівський аеропорти, НСК Олімпійський, Арена Львів та стадіон "Скіф".

Прогнозований обсяг фінансування для завершення будівництва цих об’єктів та введення їх в експлуатацію складає 902 млн грн. Також передбачається проведення спеціального будівельно-технічного аудиту, за підсумками якого можна буде оцінити реальну вартість робіт для дофінансування. Проект доопрацюють спільно з Міністерством фінансів – наступного тижня розпочнеться процес узгодження постанови, яка дасть можливість завершити об'єкти.

"За Лобановського хотілося йти в бій": першим заспівав Гімн у збірній України, здолав дідівщину і рибалив з Маркевичем