toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Перша ліга
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Три стадіони, фінальна пулька і матчі з глядачами – Стороженко запропонував дограти Першу лігу в Харкові

5 травня 19:57 1126 Читать на русском
Три стадіони, фінальна пулька і матчі з глядачами – Стороженко запропонував дограти Першу лігу в Харкові
Сергій Стороженко / Фото з відкритих джерел

Голова наглядової ради Металіст-1925 Сергій Стороженко озвучив свій варіант порятунку поточного розіграшу Першої ліги.

"Це не передбачено регламентом. Якщо ми законослухняні люди, то не можна кожного дня, в кожному чемпіонаті порушувати регламент. Приймати його, а потім не дотримуватися. Це тоді не закон, кому як захочеться – так і робить.

Ящишин: Львів – найоптимальніший варіант для завершення сезону УПЛ

Якщо будуть прийняті зміни в регламенті, то будь ласка – ми беремо участь, тому що хочемо вийти в УПЛ. Ось подумав, це непогана ідея – зібрати всі клуби в одному місті, без жодних роз'їздів і зіграти. У нас в Харкові три стадіони – Металіст, Динамо і Сонячний.

Всі три готові прийняти турнір такого рівня. Давайте таку фінальну пульку в Харкові. Ми за. Якщо діяти за регламентом, то треба брати і грати, але з глядачами. Без глядачів – це взагалі не футбол. Для кого все це відбувається? Для футболістів і власників клубів?" – сказав Стороженко в коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Металіст-1925 зустрів зимову пазу на сьомій сходинці Першої ліги, однак відставав від зони підвищення в класі всього на два очки.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА

blog_ava
Китай рветься на чемпіонат світу з 7-ма іноземцями: серед натуралізованих – 5 бразильців, екс-гравці Арсенала й Евертона
18:39
5101
Теги
Перша ліга Сергій Стороженко Металіст 1925 Металіст 1925
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук