Три скасовані голи у відеоогляді матчу Хоффенхайм – Баварія
09:50 - Читать на русском
Баварія не зуміла перемогти у 26 турі Бундесліги. Дивіться відео голів і огляд матчу проти Хоффенхайма.
завершено
Роберт Лєвандовскі 45+3’
45+3’ Роберт Лєвандовскі
Баварія приїхала в гості до Хоффенхайма, який в цьому сезоні претендує на Лігу чемпіонів. Мюнхенці втратили очки – як завжди в таких випадках, з часткою невезіння.
Перший гол Томаса Мюллєра скасували через офсайд у Гнабрі, який йому асистував. Другий гол Томаса Мюллєра також скасували через офсайд вже у самого раумдойтера. Між цим Хоффенхайм відкрив рахунок зусиллями Баумгартнера.
Наприкінці першого тайму Баварія відігралася – Лєвандовскі забив після кутового. А на початку другого поляк оформив дубль, але гол знову скасували через офсайд. До фінального свистка збереглася нічия.
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