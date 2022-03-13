Баварія не зуміла перемогти у 26 турі Бундесліги. Дивіться відео голів і огляд матчу проти Хоффенхайма.

Баварія приїхала в гості до Хоффенхайма, який в цьому сезоні претендує на Лігу чемпіонів. Мюнхенці втратили очки – як завжди в таких випадках, з часткою невезіння.

Перший гол Томаса Мюллєра скасували через офсайд у Гнабрі, який йому асистував. Другий гол Томаса Мюллєра також скасували через офсайд вже у самого раумдойтера. Між цим Хоффенхайм відкрив рахунок зусиллями Баумгартнера.

Наприкінці першого тайму Баварія відігралася – Лєвандовскі забив після кутового. А на початку другого поляк оформив дубль, але гол знову скасували через офсайд. До фінального свистка збереглася нічия.