Далеко не всі саудівські команди сумлінно виконують свої фінансові зобов'язання перед гравцями.

Зума зупиняв Роналду, а тепер не може отримати зарплату / Photo by Zac Goodwin/PA Images via Getty Images

Три клуби не виплачують зарплати своїм легіонерам, стверджує журналіст Ромейн Моліна. Це Аль-Оруба та Аль-Холуд з еліти, а також Аль-Сафа з другого дивізіону Саудівської Аравії.

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Іноземні гравці вагаються між двома варіантами подій. Вони можуть відразу влаштувати страйк або для початку звернутися у ФІФА.

Найбільш гучне ім'я у складах вищезгаданих команд – Курт Зума, який з Челсі вигравав ЛЧ та АПЛ, а зі збірною Франції U-20 ставав чемпіоном світу. Минулого літа 30-річний центрбек мав нещастя перебратися до Аль-Оруби на правах оренди з Вест Хема. Також у цій команді є вихованець Барси Крістіан Тельйо, Жан-Мішель Сері (виступав у АПЛ та Лізі 1) та Йохан Берг Гудмундсон (АПЛ).

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