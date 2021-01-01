"Три роки Зоря не проживе. Зараз до керівництва прийшла команда ліквідаторів. Вони двічі приводили Зорю до знищення, і двічі не дав їм це зробити Ахметов. Зараз Ахметову цей проект не потрібен.

"Ми мали всі шанси на вихід з групи Ліги Європи": президент Зорі підбив підсумки 2020 року для луганців

Тому, якщо 50 років чемпіонства (у 1972 році клуб ставав чемпіоном СРСР – прим.) Зоря в якомусь вигляді і зустріне, то до 100-річчя клубу (рік заснування – 1923-й – прим.) – не доживе", – написав Рафаїлов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, Сергій Рафаїлов покинув посаду генерального директора Зорі 26 березня 2020 року. Функціонер працював у луганському клубі з осені 2009-го.

Легенди Динамо не поділили гроші, а Суркісу привезли знаменитого тренера: топ-20 інтерв'ю Футбол 24 у 2020-му