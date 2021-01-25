Форвард мюнхенців Роберт Лєвандовскі забив лише один із чотирьох м'ячів у ворота господарів, але й цього вистачило, щоб встановити відразу три рекорди. По-перше, цей гол став для нього 23-м в поточному сезоні. Ще жодному футболісту за всю історію Бундесліги не вдавалося забити стільки ж за підсумками 18 турів.

Нойєр і Лєвандовскі встановили два історичні рекорди Бундесліги

Крім того, 32-річний поляк встановив ще два досягнення. Роберт став першим футболістом в історії чемпіонату Німеччини, якому вдалося забити у 8 гостьових матчах поспіль. Також Лєвандовскі забиває Шальке вже в 11 матчах поспіль, що також є рекордною серією для німецького чемпіонату.

До слова, Баварія, в активі якої 42 очки після 18 турів, перебуває на 1-й позиції в турнірній таблиці Бундесліги. Натомість Шальке набрав у 18 матчах лише 7 очок і з цим показником розташувався на останньому місці.

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