Три рекорди Лєвандовскі у відеоогляді матчу Шальке – Баварія – 0:4
Баварія легко розібралася з Шальке в рамках 18-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Форвард мюнхенців Роберт Лєвандовскі забив лише один із чотирьох м'ячів у ворота господарів, але й цього вистачило, щоб встановити відразу три рекорди. По-перше, цей гол став для нього 23-м в поточному сезоні. Ще жодному футболісту за всю історію Бундесліги не вдавалося забити стільки ж за підсумками 18 турів.
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Крім того, 32-річний поляк встановив ще два досягнення. Роберт став першим футболістом в історії чемпіонату Німеччини, якому вдалося забити у 8 гостьових матчах поспіль. Також Лєвандовскі забиває Шальке вже в 11 матчах поспіль, що також є рекордною серією для німецького чемпіонату.
До слова, Баварія, в активі якої 42 очки після 18 турів, перебуває на 1-й позиції в турнірній таблиці Бундесліги. Натомість Шальке набрав у 18 матчах лише 7 очок і з цим показником розташувався на останньому місці.
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