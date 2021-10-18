Три пенальті та пряма червона у відеоогляді сенсаційної перемоги Ужгорода над Альянсом – 3:2
06:30 - Читать на русском
Альянс несподівано поступився Ужгороду в рамках 14-го туру Першої ліги. Дивіться відео голів та огляд мату на "Футбол 24".
завершено
Перша ліга, 14 тур
Альянс – Ужгород – 2:3
Голи: Шмигельський, 28 (п), Сидоренко, 86 – Ряшко, 14 (п), 66 (п), Хомченко, 27
Вилучення: Піднебенной, 57 (Альянс)
Ужгород сенсаційно здолав одного з лідерів у матчі з трьома пенальті й вилученням, Волинь не втримала перемогу
Альянс претендує на підвищення у класі і розраховував випередити Кривбас, адже приймав останню команду чемпіонату. Але Ужгород несподівано присоромив фаворита. Важливу роль у звітному матчі відіграв арбітр, який призначив три пенальті та вилучив футболіста Альянса.
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