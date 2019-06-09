Три пенальті Колоса у відеоогляді матчу за місце в УПЛ із Чорноморцем / ФК Чорноморець

Ковалівський Колос переграв одеський Чорноморець у другому матчі плей-офф за місце в УПЛ і здобув путівку до еліти. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Господарі могли відкривати рахунок вже в дебюті поєдинку, та досвідчений Володимир Лисенко не зумів реалізувати одинадцятиметровий.

Колос обіграв Чорноморець і здобув путівку в УПЛ – у ворота "моряків" арбітр призначив три пенальті

Однак, до кінця матчу гравці Колоса ще двічі отримали шанс забити з позначки. Цього разу підопічні Руслана Костишина впоралися краще. Хавбек Віталій Гавриш зумів реалізувати обидва пенальті й вивів команду з Ковалівки до Прем'єр-ліги.