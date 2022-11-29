Флангові захисники Ювентуса Алекс Сандро та Даніло, а також нападник ПСЖ Неймар не встигнуть відновитись до матчу 3-го туру групового етапу ЧС-2022 проти Камеруну. Про це повідомив лікар "селесао" Родріго Ласмар.

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"Алекс Сандро відчув біль у ділянці лівого стегна і не зміг продовжувати матч проти Швейцарії. Сьогодні вранці він пройшов повторне обстеження, за підсумками якого ми не дозволили виходити йому на поле в матчі з Камеруном. Даніло і Неймар все ще перебувають у процесі відновлення після травм кісточки, кожен з яких використовує свій підхід, оскільки це різні травми. У Неймара до того ж був напад лихоманки, який зараз перебуває під контролем, і це не заважає процесу відновлення. Ці три футболісти не будуть доступними для нашої наступної гри проти Камеруну", – наводить слова Ласмара офіційний сайт Федерації футболу Бразилії.

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