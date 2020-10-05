Схоже, Аталанта не має наміру збавляти темп на старті нового сезону чемпіонату Італії.

У рамках третього туру Серії А Аталанта в рідних стінах розгромила Кальярі (5:2). Руслан Маліновський не відзначався результативними діями, але допоміг своїй команді, вийшовши на заміну на 65-й хвилині.

Аталанта – Кальярі – 5:2 – відео голів та огляд матчу

"Три очки у нас в кишені. Продовжуємо, хлопці! Вперед, Аталанта", – написав український хавбек в Instagram, додавши фото з поєдинку.

Після трьох турів Серії А Аталанта демонструє максимальний результат (9 очок) та очолює турнірну таблицю.

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