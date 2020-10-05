"Три очки в кишені", – Маліновський підбадьорив Аталанту після чергової перемоги в Серії А
17:42 - Читать на русском
Схоже, Аталанта не має наміру збавляти темп на старті нового сезону чемпіонату Італії.
7’ Луїс Мурієль
37’ Маріо Пашаліч
42’ Дуван Сапата
81’ Сем Ламмерс
Дієго Годін 24’
7’ Луїс Мурієль
24’ Дієго Годін
37’ Маріо Пашаліч
42’ Дуван Сапата
81’ Сем Ламмерс
У рамках третього туру Серії А Аталанта в рідних стінах розгромила Кальярі (5:2). Руслан Маліновський не відзначався результативними діями, але допоміг своїй команді, вийшовши на заміну на 65-й хвилині.
Аталанта – Кальярі – 5:2 – відео голів та огляд матчу
"Три очки у нас в кишені. Продовжуємо, хлопці! Вперед, Аталанта", – написав український хавбек в Instagram, додавши фото з поєдинку.
Після трьох турів Серії А Аталанта демонструє максимальний результат (9 очок) та очолює турнірну таблицю.
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