"Після фіналу з Ліверпулем я три наступні місяці прокидався ночами з криком. Іноді все ще думаю про це.

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Багато з одноклубників ніколи більше не хотіли переглядати цю гру, а я знаю її напам'ять. Тоді Ліверпуль мав один шанс зі ста, і він не здався. Йому треба віддати належне", – цитує Шевченка Football Italia.

Нагадаємо, у фіналі ЛЧ 2004/05 Мілан до перерви вигравав з рахунком 3:0, а потім Ліверпуль оформив камбек, вигравши у серії післяматчевих пенальті. Андрій Шевченко був одним із тих, хто у складі італійців не реалізував пенальті.

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