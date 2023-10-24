"Три місяці в Реалі були досить позитивними": конкурент Луніна розсекретив плани на майбутнє
Голкіпер Реала Кепа Аррісабалага задоволений своїм становищем в Мадриді.
"Залишитися в Мадриді? Звичайно, так. Я все ще цього хочу. Але зараз не час про це домовлятися.
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Я можу сказати, що мої три місяці тут були досить позитивними. Але сезон довгий, і ми оцінимо все в кінці", – цитує голкіпера Фабріціо Романо.
Нагадаємо, що Кепа Аррісабалага грає за Реал на правах оренди. Нещодавно повідомлялось, що мадридці готові викупити голкіпера у Челсі. Остаточний перехід Кепи не залишить шансів Андрію Луніну продовжити контракт з Реалом.
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