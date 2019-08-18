Три людини загинули під час масових заворушень напередодні матчу чемпіонату Гондурасу

Матч чемпіонату Гондурасу між Олімпією та Мотагуа завершився трагедією.

Напередодні матчу чемпіонату Гондурасу між клубами Мотагуа і Олімпія, відбулися масові заворушення серед уболівальників, які закінчилися загибеллю трьох людей, повідомляє BBC Sport.

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За інформацією видання, заворушення почалися через уболівальників Олімпії, які закидали автобус з футболістами Мотагуа камінням. Після цього розпочалася масова бійка, як за межами стадіону, так і всередині його, де на момент початку інциденту перебувало більше 10 тисяч людей.

Як стало відомо, троє людей загинули, ще сім отримали вогнепальні поранення. Крім того, у заворушеннях постраждав екс-гравець Селтіка Еміліо Ісагірре, який перебував в автобусі Мотагуа. Здоров'ю футболіста нічого не загрожує.

Відзначимо, що Мотагуа є чинним чемпіоном Гондурасу. У поточній першості країни після чотирьох зіграних матчів Олімпія посідає друге місце, а Могатуа на п'ятому місці.

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