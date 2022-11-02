Форвард Салернітани Булай Діа став причиною ажіотажу на Туманному Альбіоні.

Нападник зацікавив Лідс, Ноттінгем Форест та Вест Хем, які б хотіли орендувати Діа взимку, повідомляє La Gazetta dello Sport.

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Права на сенегальця належать Вільяреалу, а за Салернітану він виступає на правах оренди. Італійський клуб хоче втримати Діа, через що готовий викупити нападника, сплативши клаусулу в розмірі 12 млн євро.

До слова, Булай вразив результативністю в Серії А, виступаючи у складі одного з аутсайдерів – 5 голів та 2 асисти у 11 поєдинках.

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