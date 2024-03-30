Збірна Франції ризикує втрапити у гучний скандал за кілька місяців до старту чемпіонату Європи.

"Ле бльо" слабко провели березневий збір – поразка від Німеччини (0:2) і натужна перемога над Чилі (3:2). Втім, це не зіпсувало настрій деяким гравцям.

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Відразу після другої гри троє футболістів французької збірної влаштували гучну вечірку у марсельському готелі Sofitel, стверджує журналіст Ромейн Моліна. Хлопці не відмовляли собі у розвагах – алкоголь, звеселяючий газ, музика. Інші мешканці готелю не витримали і викликали поліцію, яка приїхала розбиратись о 6 ранку.

Моліна не називає прізвищ гравців, які брали участь у вечірці. Інсайдер Санті Ауна "відбілює" шістьох – Кіліан Мбаппе, Воррен Заїр-Емері, Лукас Ернандес, Рандаль Коло Муані, Усман Дембеле і Маркус Тюрам точно не причетні до порушення режиму.

Нагадаємо, збірна Франції впевнено пройшла відбір на Євро-2024, де потрапила в групу D до Польщі, Австрії та Нідерландів.

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