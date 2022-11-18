Вінісіус, Родріго та Мілітао розпочнуть матч проти збірної Сербії на лаві запасних.

Журналіст Marca Маріо Кортегана побував на тренуванні збірної Бразилії і зазначив, що у "селесао" з'являються перші контури основного складу на ЧС-2022.

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Джерело стверджує: згідно його спостережень, одразу три футболісти мадридського Реала – Вінісіус, Родріго та Мілітао – розпочнуть матч проти збірної Сербії на лаві запасних. При цьому Кортегана не повідомляє, чи проводив головний тренер збірної Бразилії Тіте "двосторонку".

Матч Бразилія – Сербія відбудеться 24 листопада.

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