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Три гравці Манчестер Сіті та одноклубник Ярмоленка претендують на звання найкращого футболіста АПЛ в листопаді

20:24 105 Читать на русском
Три гравці Манчестер Сіті та одноклубник Ярмоленка претендують на звання найкращого футболіста АПЛ в листопаді
Рахім Стерлінг та Давід Сілва / фото із соцмереж

Англійська Прем'єр-ліга назвала сімох претендентів на звання найкращого гравця листопада.

До списку номінантів потрапили захисники Люка Дінь (Евертон) і Ендрю Робертсон (Ліверпуль), півзахисники Феліпе Андерсон (Вест Хем), Лерой Сане, Давід Сілва, Рахім Стерлінг (всі – Манчестер Сіті) і Мусса Сіссоко (Тоттенхем).

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Голосування буде тривати до 7 грудня, тоді і стане відоме ім'я переможця.

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